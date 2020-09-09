Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yılmaz Güney için anma mesajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından yayımlanan bir mesaj ile andı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yılmaz Güney'i vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından andığı bir mesaj yayınladı.
Bakanlık mesajında, “Yazdığı senaryolar, yönettiği ödüllü filmler, canlandırdığı karakterlerle sinemamızın ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Toplam 114 filmde oyuncu, 26 filmde yönetmen, 15 filmde yapımcı, 64 filmde de senaristlik yapan Yılmaz Güney, 9 Eylül 1984 yılında 47 yaşında yaşamını yitirdi. Güney, 1982 yılında ‘Yol’ filmi ile Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’ dahil olmak üzere ödüllere layık görüldü. Galasını Cannes Film Festivali’nde yapan ve pek çok ülkede vizyona giren film yasaklı olmasından dolayı Türkiye’de ancak 1999’da sinemalarda gösterilebildi.
Yazdığı senaryolar, yönettiği ödüllü filmler, canlandırdığı karakterlerle sinemamızın “Çirkin Kral”ı #YılmazGüney’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/zf5JAAnQfC— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) September 9, 2020
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