Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sermayesi 700 milyon TL'ye çıkarıldı

07 Mayıs 2021 Cuma, 13:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar, 2252 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince alındı.