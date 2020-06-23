Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sosyal mesafeli konser hazırlığı

23 Haziran 2020 Salı, 11:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nükhet Duru’yu ağırlıyor. Duru 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Konserde oturma düzeni fiziksel mesafe gözetilerek sağlanacak.

Salgın önlemleri nedeniyle konseri bin kişi izleyebilecek. Nükhet Duru konserini izlemek isteyen İzmirlilerin kultursanat.izmir.bel.tr adresinden kayıt yaptırması gerekecek. Kayıt yaptıran kişiler, mail adreslerine gelecek kare kodla konser alanına girebilecek. Girişte izleyicilerin ateşleri ölçülecek ve içeriye maskesiz kimse alınmayacak.