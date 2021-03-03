Kulübe-tribün gerginliği

03 Mart 2021 Çarşamba, 19:21

Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-1'lik yenilgiye razı olurken, maç içinde teknik direktör Fatih Terim, tribünlerde bulunan yönetici ve Ankaragücülüler arasında tartışma yaşandı. Bir pozisyonda tribünden gelen sataşmaya yanıt veren Fatih Terim'i 4. hakem sakinleştirdi.

KARTA ÖFKE

Galatasaray kenar yönetimi Mustafa Muhammed'e çıkan kırmızı karta tepki gösterdi. İtirazlardan sonra Ümit Davala'ya sarı kart çıktı. Galatasaraylı futbolcular da hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

LUYİNDAMA YEDEK!

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.

Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 100. MAÇ

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.

İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.







