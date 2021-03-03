Kulübe-tribün gerginliği
Fatih Terim, tribünlerde bulunan yönetici ve Ankaragücülüler arasında tartışma yaşandı.
Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-1'lik yenilgiye razı olurken, maç içinde teknik direktör Fatih Terim, tribünlerde bulunan yönetici ve Ankaragücülüler arasında tartışma yaşandı. Bir pozisyonda tribünden gelen sataşmaya yanıt veren Fatih Terim'i 4. hakem sakinleştirdi.
KARTA ÖFKE
Galatasaray kenar yönetimi Mustafa Muhammed'e çıkan kırmızı karta tepki gösterdi. İtirazlardan sonra Ümit Davala'ya sarı kart çıktı. Galatasaraylı futbolcular da hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
LUYİNDAMA YEDEK!
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.
Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.
Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.
İKİ TAKIM ARASINDA 100. MAÇ
MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.
İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.
En Çok Okunan Haberler
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Pekerlere yasak yok!
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
Video Haberler
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Pekerlere yasak yok!
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!