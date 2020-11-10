Kulübeye hapsolan yıldız: Mert Hakan
Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın amansız transfer yarışı sonrasında Sarı-Lacivertlileri tercih eden Mert Hakan Yandaş, kulübüye hapsolmuş durumda. Mert Hakan bedelsiz gelmişti.
Her futbolcunun düşüdür büyük kulüplerin formasını giymek. Yıldız isim bunu gerçekleştirdi gerçekleştirmesine ancak bugün ne yazık ki Erol Bulut’un onbirinde yer bulamıyor.
8 hafta bitti baktım sadece 92 dakika forma giymiş. Sürekli kulübede oturmak futbolcuyu mutsuz eder. Eminim ki Mert Hakan da şuan mutsuz futbolculardan birisi. Geldiğine pişman mıdır acaba? “Rekabetten kaçmam” diye bir ifadesi olmuş. Mert, sen çalışmana devam et. Birgün bu formayı alacaksın ve bir daha vermeyeceksin.
REVİZYON SİNYALİ
Başta Samatta olmak üzere form düşüşü yaşayan bazı oyuncuların ‘kulübeye çekilmesi’ bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, 4 maçtır gol atamayan Samatta ile ilgili Cisse değişimi olup olmayacağı sorusuna, “Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil, son iki-üç hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli maç arasından sonra hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi. Cisse’nin yanı sıra Filip Novak, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Ferdi ve Tolga Ciğerci’den birkaçının antrenmanlardaki performanslarına göre onbire monte edilebilir.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
- Albayrak’ın istifası sonrası Portakal’dan çarpıcı yorum
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
- Albayrak’ın istifası sonrası Portakal’dan çarpıcı yorum
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama