Kulübeye hapsolan yıldız: Mert Hakan

10 Kasım 2020 Salı, 06:00

Her futbolcunun düşüdür büyük kulüplerin formasını giymek. Yıldız isim bunu gerçekleştirdi gerçekleştirmesine ancak bugün ne yazık ki Erol Bulut’un onbirinde yer bulamıyor.

8 hafta bitti baktım sadece 92 dakika forma giymiş. Sürekli kulübede oturmak futbolcuyu mutsuz eder. Eminim ki Mert Hakan da şuan mutsuz futbolculardan birisi. Geldiğine pişman mıdır acaba? “Rekabetten kaçmam” diye bir ifadesi olmuş. Mert, sen çalışmana devam et. Birgün bu formayı alacaksın ve bir daha vermeyeceksin.

REVİZYON SİNYALİ

Başta Samatta olmak üzere form düşüşü yaşayan bazı oyuncuların ‘kulübeye çekilmesi’ bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, 4 maçtır gol atamayan Samatta ile ilgili Cisse değişimi olup olmayacağı sorusuna, “Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil, son iki-üç hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli maç arasından sonra hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi. Cisse’nin yanı sıra Filip Novak, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Ferdi ve Tolga Ciğerci’den birkaçının antrenmanlardaki performanslarına göre onbire monte edilebilir.