Kulübüne ırkçılık davası açtı

15 Ekim 2020 Perşembe, 13:54

Eski Avustralya Futbolu oyuncusu Heritier Lumumba, Collingwood’da oynadığı dönemde kulüp tarafından ırkçılığa maruz kaldığı için Avustralya Futbol Ligi’ne dava açtı.

The Age’de yer alan habere göre Heriter Lumumba, Avustralya Futbol Ligi takımlarından Collingwood’da oynadığı dönemde kulüp tarafından ırkçılığa uğradığını belirtildi. Haberde, 2005-2014 yılları arasında Collingwood’da forma giyen Lumumba’nın travma, motivasyon kaybı ve psikolojik baskıya uğradığı belirtildi. Açılan davanın ardından mahkeme Avustralya Futbol Federasyonu ve Collingwood’dan savunma istedi. Haberde, mahkemeye sunulan dava dosyasında, Avustralyalı oyuncunun birçok kez ırkçı saldırılara maruz kaldığı, kulübün bu saldırılar karşısında yeterli önlemleri almadığı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayamadığı belirtildi. Heriter Lumumba, Collingwood ile 199 maça çıkmış, sezon boyunca en iyi performans gösteren oyuncuların seçildiği All Australian takımına seçilmişti.