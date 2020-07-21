Kulüpler ayağa kalktı: Küme düşme kaldırılsın
7 Süper Lig kulübünün ardından, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı da küme düşmenin kaldırılmasını istedi.
7 Süper Lig kulübünün ardından, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı da küme düşmenin kaldırılmasını istedi.
TFF yönetim kuruluna yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunan 1. Lig Kulüpler Birliği, pandeminin yarattığı haksız rekabete dikkat çekti. 1. Lig vakfının başvurusunda, küme düşmenin haksız rekabetten kaynaklandığı belirtildi.
Daha önce de aralarında Kasımpaşaspor, Başakşehir, Rizespor, Kayserispor, Malatyaspor gibi ekiplerinden bulunduğu 7 kulüp küme düşmenin kaldırılması ve gelecek sezon ligin fazla sayıda takımla oynanmasını talep etmişti.
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