12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:47

Kulüpler Birliği Vakfı bugün İstanbul’da bir araya geliyor. Başkanlık seçiminin de yapılacağı toplantıda Mehmet Sepil’in tek aday olması bekleniyor.

Başkanlık seçimiyle birlikte, geçtiğimiz günlerde TFF ile yapılan görüşmenin de masaya yatırılacağı toplantıda harcama limitleriyle beraber Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu öneri üzerine de konuşulacak.

TRABZONSPOR DOĞRUDAN REDDETTİ

TFF ile yapılan toplantıda Fenerbahçe’nin ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması talebine, TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kulüplerin imzası olması durumunda bu talebin yerine getirilebileceğini iletmişti. Fenerbahçe’nin bu talebine 19 kulüp sıcak bakarken, Trabzonspor doğrudan çıktı. Galatasaray ise önümüzdeki sezon imza atabileceğini bildirdi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Mevcut başkan Mehmet Sepil beklendiği gibi göreve devam etme kararı aldı. Mehmet Sepil, toplantıdan sonra açıklama yaparak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mehmet Sepil, 21 takımlı ligin gelir kaybı yaratacağını belirterek "Bu konuda federasyonumuzdan ve bakanımızdan yardım bekliyoruz" dedi.

Sepil'in konuşmasından satır başları şöyle:

"6 takımın, lisans şartnamesinin uygulanmasıyla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeler tartışıldı, konuşuldu. Bu konuyla ilgili kulüplerin farklı talepleri var. Bu talepleri, ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız."

"Rezerv ligin kulüpler için çok çok önemli olduğunu tartıştık. 21 kulübün ortak kararıyla, bunun çok hızlı olarak hayata geçirilmesini federasyondan yazıyla bir kez daha talep edeceğiz."



"Yabancı oyuncu konusunda çalışma grubunun hemen belirlenip, gelecek sezon için bir daha değişmeyecek şekilde zamanlı olarak kulüplere bildirilmesini talep edeceğiz."



"Yayıncı kuruluş ile görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin artık hızlı şekilde bitmesi önemli. Bütçeyi görmeden takımların transfer yapması çok zor, federasyondan bunu talep edeceğiz."



"Kasımpaşa borcu olmayan bir kulüp, oyuncu transfer etmiş ama o bedeli limite yansıtamamış. Kurallar borcu düşündüğü için, 2/3'ünü kullanamıyor. Teknik konular var, bu konuları tek tek imzaya açacağız."



"Her kararda, tüm kulüplerin ortak kararı olması gerekmiyor. Biz ona göre federasyona göndereceğiz. 20 kulüp birbiriyle rekabet ediyor, destekleyen kulüpler destekleyecek."



"BİZE GELEN BİR TALEP YOK"

Play-off finalinde Fatih Karagümrük'e kaybeden ve Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkartılma iddiaları ile ilgili de konuşan Sepil, "Bize ne federasyondan, ne 1. Lig Kulüpler Birliği'nden Adana Demirspor için gelen bir talep yok" diye konuştu.