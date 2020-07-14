Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindeki başkanlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindeki başkanlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Cengiz'in evinde gerçekleştirilen ziyarette; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk de yer aldı.
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