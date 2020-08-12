Kulüpler Birliği'nde ikna zirvesi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:47

Kulüpler Birliği Vakfı bugün İstanbul’da bir araya geliyor. Başkanlık seçiminin de yapılacağı toplantıda Mehmet Sepil’in tek aday olması bekleniyor.

Başkanlık seçimiyle birlikte, geçtiğimiz günlerde TFF ile yapılan görüşmenin de masaya yatırılacağı toplantıda harcama limitleriyle beraber Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu öneri üzerine de konuşulacak.

TRABZONSPOR DOĞRUDAN REDDETTİ

TFF ile yapılan toplantıda Fenerbahçe’nin ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması talebine, TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kulüplerin imzası olması durumunda bu talebin yerine getirilebileceğini iletmişti. Fenerbahçe’nin bu talebine 19 kulüp sıcak bakarken, Trabzonspor doğrudan çıktı. Galatasaray ise önümüzdeki sezon imza atabileceğini bildirdi.

Bugün bir araya gelecek olan Kulüpler Birliği toplantısında, Galatasaray ve Trabzonspor ikna edilmeye çalışılacak.