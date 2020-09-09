Kulüpler Birliği'nde istifa depremi
Göztepe A.Ş. Başkanlığını da sürdüren İzmirli iş insanı Mehmet Sepil, kulüpler birliği başkanlığından istifa etmek istediğini ortak yazışma grubunda beyan etti.
Kulüpler Birliği'nde beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Mehmet Sepil, kısa süre önce yeniden seçildiği kulüpler birliği başkanlığından istifa etti.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Göztepe A.Ş. Başkanlığını da sürdüren İzmirli iş insanı Mehmet Sepil, kulüpler birliği başkanlığından istifa etmek istediğini ortak yazışma grubunda beyan etti. Bir çok kulüp temsilcisi bu kararın erken olduğunu belirtti.
Mehmet Sepil geçen sezon sonundan beri görevinden ayrılmak istiyordu.
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