Kulüpler Birliği'ndeki istifanın perde arkası!
Göztepe Başkanına yakın kaynaklar istifa kararının kulüpler birliği üyesi başkanların verdikleri sözün arkasında durmaması ile ilintili olabileceğini belirttiler.
Kulüpler Birliği Vakfı, başkan Mehmet Sepil'in şok istifa kararı ile sarsıldı.
Futbol dünyası kısa süre önce güven tazeleyen Sepil'in neden istifa ettiğine bir anlam veremezken, Göztepe Başkanına yakın kaynaklar konunun kulüpler birliği üyesi başkanların verdikleri sözün arkasında durmaması ile ilintili olabileceğini belirttiler.
ANİ KARAR
Kısa bir süre önce görevi bırakma kararı alan ve geçtiğimiz ay yapılan toplantı neticesinde diğer kulüp başkanlarının ısrarlarıyla devam kararı alan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil yeni sezon öncesi görevi devretmek istediğini iletti.
Aynı zamanda Göztepe Kulübü başkanlığını yürüten Sepil geçtiğimiz ay Beşiktaş’ta yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yeterli zamanı olmadığını ve istifa etmek istediğini belirtmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer kulüp başkanları ise geçiş döneminde Sepil’in başkan olarak kalması gerektiğini ve yeni sezon öncesi konunun tekrar görüşülebileceğini ifade etmişti.
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