Kulüpler Birliği'nden Çebi'ye başkanlık teklifi
Göztepe A.Ş. Başkanlığını da sürdüren İzmirli iş insanı Mehmet Sepil, kulüpler birliği başkanlığından istifa etmek istediğini ortak yazışma grubunda beyan etti. Kulüpler ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye öneri götürdü!
Kulüpler Birliği'nde beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Mehmet Sepil, kısa süre önce yeniden seçildiği kulüpler birliği başkanlığından istifa etti.
Bu gelişmelerin ardından kulüpler ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye öneri götürdü! 20 takımın da Ahmet Nur Çebi ismine sıcak baktığı öğrenildi.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Göztepe A.Ş. Başkanlığını da sürdüren İzmirli iş insanı Mehmet Sepil, kulüpler birliği başkanlığından istifa etmek istediğini ortak yazışma grubunda beyan etti. Bir çok kulüp temsilcisi bu kararın erken olduğunu belirttiyse de Sepil geri adım atmadı.
Mehmet Sepil geçen sezon sonundan beri görevinden ayrılmak istiyordu.
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