"Kulüpler yabancılara satılabilir"

06 Haziran 2020 Cumartesi, 11:58

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, gazeteci Ercan Taner'e futbol kulüplerinin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dürdar 12 Haziran için de konuştu.

İşte o açıklamalar:

“Çok riskli. Ama hayat devam ediyor ve bir yerden her şeye yeniden başlamak gerekiyor. Biz önlemleri ihmal etmeden, virüsle mücadele ederek yaşamak zorundayız. O bizi kovalayacak, biz de yakalanmamaya çalışacağız. Salgından önce kulüplerimiz mali yönden büyük zorluklarla mücadele ediyor, borç sarmalından çıkmaya uğraşıyorlardı. Maalesef pandemi, tabloyu daha da ağırlaştırdı.”

MALİ KRİZ

“Dolar ve Avro'nun yükselmesi, buna karşılık gelirlerin yok sayılacak kadar azalması, mali darboğazdan çıkışı çok zorlaştırdı. Artık pırıltılı yıldızları transfer etmek hayal olacak. Altyapılara önem verip yatırım yapan, yetişen yetenekleri parlatıp dünyaya pazarlayan kulüpler ayakta kalacak. Buna rağmen kulüplerimiz yabancılara satılmaya başlarsa hiç şaşırmayalım.”

Kaynak: Sözcü