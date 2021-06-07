Kulüplerden TFF'ye yabancı sayısı ve 18 takımlı lig konusunda baskı
Kulüpler TFF'den gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı kuralının değişmemesini isterken, yayın ücreti ve 18 takımlı lig konusunda diretecek!
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), kulüplerle son kez müzakere etmeden yabancı kuralında değişiklik ilan etmesiyle oluşan kaos bugün masaya yatırılacak. Kulüpler Birliği Vakfı’na üye 20 Süper Lig kulübünün yöneticileri saat 14.00’de Riva’da TFF yönetimiyle bir araya gelecek. Toplantıdan uzlaşma çıkmazsa, olağanüstü seçim kozu oynanacak.
BİRİNCİ MADDE YABANCI KURALI
Toplantıda kulüpler, gelecek sezon 8+6 olarak uygulanacağı açıklanan yabancı oyuncu sayısı kuralının değiştirilmesini isteyecek. Kulüpler, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralının olduğu gibi devam etmesini talep edecek.
KÜME DÜŞME PLANI DEĞİŞSİN
Kulüpler, kademeli olarak hali hazırda 20'ye düşen Süper Lig takım sayısını 18’e düşüren planda da revizyon isteyecek. Kulüpler, daha kısa sürede 18 takıma dönülmesine yönelik bir formülün devreye sokulmasını talep edecekler.
YAYINCI YİNE KRİZİ ÇIKARDI
Kulüplerin masaya getirdiği bir diğer konu da yayıncı kuruluş olacak. Son iki sezonda kriz yaratarak yayın gelirinde sürekli indirim yapan beIN Sports'un son 2 aydır ödeme yapmaması ve yine indirim talep etmesi de kulüplerin tepkisini çekmiş durumda.
Geçen hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yayıncı krizinin yeniden ortaya çıktığını açıklamıştı. Kulüpler artık yeni bir indirime tahammülleri olmadığını dile getirirerek, TFF’den yayıncı kuruluş Digitürk’e artık taviz verilmemesini isteyecek.
LİMİTLERE YENİ DÜZENLEME
Başta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere bazı kulüpler, limitlerde kullanılan hesaplamaların değiştirilmesini ve ellerinin rahatlatılmasını istiyor. Kulüpler bu konuda da TFF’den yeni bir düzenleme yapması talebinde bulunacak.
Kaynak: Ajansspor
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