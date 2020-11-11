Kulüplere 'kara para' baskını!
Benfica ve Sporting Lisbon’un geçmiş yıllarda yaptığı oyuncu transferlerindeki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında Portekiz polisi her iki kulübün ofislerine dün baskın düzenledi.
Benfica ve Sporting Lisbon’un geçmiş yıllarda yaptığı oyuncu transferlerindeki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında Portekiz polisi her iki kulübün ofislerine dün baskın düzenledi.
Guardian’da yer alan haberde, Portekiz başsavcılığının şimdiye kadar 30 tane arama yaptığı ve kulüplerin bu aramaları doğruladığı belirtilirken kulüplerin iş birliği yapma konusunda istekli oldukları ifade edildi. Sporting Lisbon’dan yapılan açıklamada yürütülen soruşturmanın 2011-14 yıllarını kapsadığı belirtildi. Savcılıktan yapılan açıklamada kulüplerin, haksız avantaj elde etme, aktif ve pasif yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından soruşturuldukları kaydedildi.
Haberde, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira’nın Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara’ya transfer olan üç Libyalı futbolcunun transferinde payı olduğu ve haksız bir şekilde bu oyuncuların Portekiz ekibine transfer oldukları belirtildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Vieira’nın şike ve kara para aklamadan da suçlandığı ifade edildi.
Portekiz’de haftalık olarak yayınlanan Sabado dergisi, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı sayısında, 2011-2018 yılları arasında Benfica’nın stadı Estadio Luz’un localarında misafir olarak ağırlanan polis, hukuk ve siyaset dünyasındaki isimleri yayınlamış, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira’nın etki alanın genişlediğine dikkat çekmişti.2 kulüpten çok sayıda oyuncu Türkiye'ye gelmişti.
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