Kulüplerin 'yabancı' isyanı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:49

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yabancı sayısında aldığı sınırlama kararına yönelik tepki çığ gibi büyüyor.

Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin geçen hafta yabancı sınırlamasını yeniden getirmesi ve kadrodaki oyuncuların sadece 8'inin forma giyip 3'ünün yedek bekleyeceğini duyurmasının ardından Kasımpaşaspor Tahkim Kurulu'na kararın iptali için dilekçe vermişti. Kasımpaşa'yı Galatasaray izlemiş, Sarı-Kırmızılı camia da sözleşmesi süren yabancı oyuncular nedeniyle kulüplerin maddi kayba uğrayacağını belirtmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yabancı sınırlaması kararı alan TFF'yi, mecazi bir üslupla eleştirirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Yabancı konusunu teknik direktörlere soracak değilim, kulüp başkanlarından görüş istedim, onlar sınırlama olmasın dedi, onların bu kararına uyacak da değilim" açıklamasını yapmıştı. Özdemir'in bu açıklamaları kulüp başkanları arasında,"TFF kulüpleri temsil etmiyor mu, Nihat bey bizi dinlemeyecek kimi dinleyecek" diyerek TFF Başkanına tepki göstermişti.

İşte bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, Göztepe, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe de tahkim kuruluna dilekçe ile başvurarak kararın gözden geçirilmesini istedi. Kulüplerin birleştiği ortak nokta ise uzun süreli sözleşmeler imzalanan yabancı oyuncuların bu karar sonrası oynatılamayacak olması ve gönderilmeleri halinde de yüksek tazminatlar.