Kumbaracı50'nin yeni oyunu 'Demiryolu Hikayecileri' prömiyer yapacak

Yiğit Sertdemir'in, Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken" adlı eserindeki öyküleri sahneye uyarladığı oyunu "Demiryolu Hikayecileri" 20 Kasım'da prömiyer yapacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 09:20
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Yiğit Sertdemir, Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken" adlı eserindeki "Demiryolu Hikayecileri", "Unutulan", "Beyaz Mantolu Adam" öykülerini sahneye uyarladı.

"Demiryolu Hikayecileri", 20 Kasım’da DOTOrmanda'da prömiyer yapacak.

Sertdemir, Kumbaracı50’nin bu sezon sahneye koyduğu ikinci yeni oyunu olan "Demiryolu Hikayecileri"nde sahnede tek başına olacak.

Üç farklı hikayeyi tek metinde buluşturan "Demiryolu Hikayecileri", DOT Tiyatro’nun Kemerburgaz Kent Ormanı’nda açtığı yeni mekanı DOTOrmanda’da ilk kez sahnede olacak.

Sertdemir’in uyarlayıp oynadığı oyunun sahne ve kostüm tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımını İsmail Sağır, yönetmen yardımcılığını Ersel Dursun, Hazal Şahin, Ladin Avşar, Meriç Rakalar üstleniyor.

"?Demiryolu Hikayecileri" 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde DOTOrmanda’da izlenebilir. Oyunun biletlerine ise buradan ulaşılabilir.


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