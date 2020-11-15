Kumbaracı50'nin yeni oyunu 'Demiryolu Hikayecileri' prömiyer yapacak
Yiğit Sertdemir'in, Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken" adlı eserindeki öyküleri sahneye uyarladığı oyunu "Demiryolu Hikayecileri" 20 Kasım'da prömiyer yapacak.
Yiğit Sertdemir, Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken" adlı eserindeki "Demiryolu Hikayecileri", "Unutulan", "Beyaz Mantolu Adam" öykülerini sahneye uyarladı.
"Demiryolu Hikayecileri", 20 Kasım’da DOTOrmanda'da prömiyer yapacak.
Sertdemir, Kumbaracı50’nin bu sezon sahneye koyduğu ikinci yeni oyunu olan "Demiryolu Hikayecileri"nde sahnede tek başına olacak.
Üç farklı hikayeyi tek metinde buluşturan "Demiryolu Hikayecileri", DOT Tiyatro’nun Kemerburgaz Kent Ormanı’nda açtığı yeni mekanı DOTOrmanda’da ilk kez sahnede olacak.
Sertdemir’in uyarlayıp oynadığı oyunun sahne ve kostüm tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımını İsmail Sağır, yönetmen yardımcılığını Ersel Dursun, Hazal Şahin, Ladin Avşar, Meriç Rakalar üstleniyor.
"?Demiryolu Hikayecileri" 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde DOTOrmanda’da izlenebilir. Oyunun biletlerine ise buradan ulaşılabilir.
En Çok Okunan Haberler
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- Ülkelerini unutmadılar
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- Ülkelerini unutmadılar
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!