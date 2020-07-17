"Küme düşme kaldırılsın.."
Kasımpaşa'nın başını çektiği Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri TFF'ye başvuru hazırlığında.
Pandemi sürecinde gündeme gelen ve dönem Ankaragücü ile Malatyaspor'un seslendirdiği, "Mücbir sebeplerden ötürü küme düşme kaldırılsın.." görüşü yeniden alevlendi.
Küme düşme endişesi bulunmayan orta sıra ekiplerinden Kasımpaşaspor, pandemive COVID-19 gölgesinde bir sezon yaşandığını, özellikle küme düşme hattında adaletli şartların kaybolduğuna dikkat çekerek, TFF'ye ''Küme düşme kaldırılsın'' mesajı vermeye hazırlanıyor.
Kasımpaşa'nın bu çıkışına 4 büyüklerden en az 2'sinin (Fenerbahçe-Beşiktaş) ve 9-10 civarında kulübün destek vermesi bekleniyor.
Kulüpler Birliği Vakfı'na yakın kaynaklar, "Eğer bu itiraz küme düşme hattındaki bir kulüpten gelse kabul görmeyebilirdi, ama düşme ile ilgisi olmayan Kasımpaşa futboldaki adaletsizlik için bu başvuruyu yaptı" ifadesini kullandılar.
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