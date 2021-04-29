Küme düşme kalkacak mı? TFF'nin kararı belli!

29 Nisan 2021 Perşembe, 16:51

TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den gelen "küme düşme kaldırılsın" taleplerine TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yanıt geldi. Özdemir'in "kulüplerin kulis yapmayı bırakıp, sahada başarılı sonuçlar alması gerektiği" dediği öğrenildi.

Kulüplerin, pandemiyle olan savaşında galip çıkabilmesi adına Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezon küme düşme uygulamasını 1 yıl süreyle askıya almıştı. Nihat Özdemir, yakın çevresine bu yıl küme düşmenin olacağını belirterek; "Küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur" dedi.