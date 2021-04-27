TFF 1. Lig'de son düzlük! Sekiz takım Süper Lig bileti peşinde

27 Nisan 2021 Salı, 17:08

TFF 1. Lig'de bitime iki hafta kala heyecan arttı. İlk iki sıradaki takımın Süper Lig'e çıktığı, yükselecek üçüncü takımın ise dört takımlı play-off sonunda belirleneceği rekabette ilk dört takım aynı puana sahip. Ligi üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bitiren takımlar Süper Lig bileti için play-off oynayacak.

MAVİ ŞİMŞEKLER SÜRPRİZ İSTEMİYOR

Son olarak 1994-95 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, 64 puan ve 31 averajla ligin zirvesinde. Ligde beş maçtır kazanan Mavi Şimşekler, son maçında Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Adana Demirspor'da en çok gol atan isim 11 golle Hasan Kılıç. Son iki maçını Balıkesirspor ve Menemenspor ile oynayacak olan Çukurova temsilcisinin teknik direktörü Samet Aybaba. Adana Demirspor, geçen sezon oynanan play-off finalinde Fatih Karagümrük'e yenilerek hayal kırıklığı yaşamıştı.

ÇOTANAKLAR KAYIPLARA RAĞMEN UMUTLU

64 puanla ikinci sıraya yerleşerek zirveye ortak olan bir diğer takım ise, Karadeniz ekibi Giresunspor. Ümit Şengül'ün çalıştırdığı ekip, 44 yıldır Süper Lig'e hasret. Son beş maçta yedi puan kaybederek ağır yara alan Çotanaklar'da başkan Hakan Karaahmet, taraftarlara "inanç ve birlik" çağrısı yapmıştı. Kalan iki maçını Akhisarspor ve Tuzlaspor ile oynayacak olan Giresunspor'da fileleri en çok havalandıran isim, 17 golle Ibrahima Balde.

SAMSUNSPOR DOĞRUDAN YÜKSELME PEŞİNDE

64 puan ve 24 averajla ligin üçüncü sırasında bulunan Samsunspor ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam önderliğinde, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Kırmızı beyazlılar, kalan maçlarını Ankaraspor ve lider Adana Demirspor ile oynayacak. Samsunspor'un en çok gol atan oyuncusu ise 7 golle Nadir Çiftçi.

İSTANBULSPOR ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Fransa'da sürgünde bulunan iş adamı Cem Uzan'ın desteğiyle 1995-2005 yılları arasında Süper Lig'de oynayan İstanbulspor, yeniden eski günlerini arıyor. 64 puanla, dördüncü sırada bir diğer zirve ortağı olan ekip, Boluspor ve Ankaraspor maçlarını kazanıp diğer maçların sonuçlarını beklemek istiyor. Teknik direktörlüğünü Saffet Akbaş'ın yaptığı İstanbulspor'da takımın gol yükünü üstlenen kişi 12 golle Onur Ergün. Sarı siyahlılar kalan maçlarını Boluspor ve ligden düşen Ankaraspor ile oynayacak.

PAIXAO'LU ALTAY, PLAY-OFF İSTİYOR

57 puanla beşinci sırada bulunan Altay, Süper Lig'e doğrudan yükselme şansını kaybetti. 107 senelik bir tarihe sahip olan İzmir kulübü, en son 2002-03 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti. Son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik alan Altay'ın en çok gol atan ismi, 21 golle ligin gol kralı olan Marco Paixao. Teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını bu hafta ayıran siyah-beyazlılar, kalan iki maçını Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile oynayacak. Altay, bir galibiyet alması durumunda play-off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek.

ALTINORDU'NUN GENÇLERİ SON DÜZLÜKTE

Başkanlığını Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı ve misyonu altyapıdan Türk futbolcular yetiştirmek olan Altınordu, 54 puanla altıncı sırada yer almakta. Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı İzmir takımı son beş maçında sadece bir galibiyet aldı. Takımın en golcü oyuncusu ise 11 golle Enis Destan. Altınordu kalan maçlarını Tuzlaspor ve Balıkesirspor ile oynayacak.

KEÇİÖREN PLAY-OFF'U ZORLUYOR

52 puanla yedinci sırada yer alan Keçiörengücü, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Hamdi Yılmaz'ın öğrencileri kalan maçlarını Menemenspor ve play-off umutlarını kaybeden Bursaspor ile oynayacak. Ankara ekibinin en golcü oyuncusu ise 11 golle Cem Ekinci.

ÜMRANİYESPOR'UN İŞİ KOLAY DEĞİL

50 puanla sekizinci sırada bulunan Ümraniyespor, son dört maçında 12 puanı cebine koyma başarısı gösterdi. Teknik direktörlüğünü Recep Uçar'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, son iki maçını Altay ve kümede kalmaya çalışan Akhisarspor ile oynayacak. Aradaki puan farkına rağmen play-off'u zorlayan Ümraniyespor'un en golcüsü, beş golle Olanrewaju Kehinde.