Kumpas savcısı Dalkuş'a hapis cezası

FETÖ’nün Ergenekon kumpası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
20 Nisan 2021 Salı, 11:50
Kumpas savcısı Dalkuş'a hapis cezası
Abone Ol google-news

FETÖ’nün Ergenekon kumpası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanmıştı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Murat Dalkuş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Dalkuş, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler