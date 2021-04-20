Kumpas savcısı Dalkuş'a hapis cezası
FETÖ’nün Ergenekon kumpası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ’nün Ergenekon kumpası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanmıştı.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Murat Dalkuş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Dalkuş, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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