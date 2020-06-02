Kundaklandığı iddia edildi: Minibüs tamamen yandı

İzmir'in Konak ilçesinde molotof kokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı.

AA
02 Haziran 2020 Salı, 08:57
Abone Ol google-news

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.



Video Haberler