Kupa bitti, yaşasın Süper Lig!

15 Ocak 2021 Cuma, 09:17

Futbolda Süper Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

Yarın:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

17 Ocak Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Çorum FK (Kahramanmaraş 12 Şubat)

17 Ocak Pazar:

13.00 İnegölspor-Sancaktepe FK (İnegöl İlçe)

17 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup

17 Ocak Pazar:

13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Misli.com 3. Lig

4. Grup

17 Ocak Pazar:

13.00 Kozanspor FK-Silivrispor (İsmet Atlı)