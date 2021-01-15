Kupa bitti, yaşasın Süper Lig!
Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Futbolda Süper Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
Yarın:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
17 Ocak Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Çorum FK (Kahramanmaraş 12 Şubat)
17 Ocak Pazar:
13.00 İnegölspor-Sancaktepe FK (İnegöl İlçe)
17 Ocak Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)
Kırmızı Grup
17 Ocak Pazar:
13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
Misli.com 3. Lig
4. Grup
17 Ocak Pazar:
13.00 Kozanspor FK-Silivrispor (İsmet Atlı)
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
Video Haberler
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?