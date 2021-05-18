Kupa finalinde 'yasaksız' tribün!

18 Mayıs 2021 Salı, 21:23

Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sürprizi yaşandı. Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyuran TFF, İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde bu karanından vazgeçmişti. Ancak son anda TFF, final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izleme şansı tanıdı. Kapılardaki yoğunluk ve karambol sonucu 1000'den fazla seyirci stada girmeyi başardı. Stat yetkilileri ise tribünlerde en az 2000 kişinin olduğunu öne sürdü.

BAKAN KASAPOĞLU DA TRİBÜNDE

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, final maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile protokol tribününden takip etti. açı izleyenler arasında milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş de vardı.