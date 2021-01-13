Lider Beşiktaş, kupada da yoluna devam etti

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Rizespor'u ağırladı. Kara Kartal maçı 1-0 kazanıp çeyrek finale kaldı.

AA
13 Ocak 2021 Çarşamba, 21:40
Lider Beşiktaş, kupada da yoluna devam etti
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Beşiktaş 1 Rizespor 0

STAT: Vodafone
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan 
BEŞİKTAŞ: Utku - Necip, Montero, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal (Dk. 73 Güven), Mensah (Dk. 73 Josef), N’Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk.46 Larin)
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer - Onur, Emir, Selim (Dk. 89 Emir Han), Alberk, Donsah, Yasin (Dk. 43 Jovancic), Doğan (Dk. 89 Mithat), Fernando (Dk. 66 Samudio), Michalak, Kemal
GOL: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Utku (Beşiktaş) - Doğan (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Siyah beyazlılar kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

21’inci dakikada sağ kanattan gelen ortada defansın müdahalesiyle topu önünde bulan Michalak’ın ceza sahası içinde çektiği şut auta gitti. 
33’üncü dakikada N’Koudou’nun uzak mesafeden şutu kaleci Zafer’de kaldı.
37’nci dakikada Michalak’ın şutunda kaleci Utku gole izin vermedi. 
Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
49’uncu dakikada N’Sakala’nın sol kanattan ortasında Larin’in şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
63’üncü dakikada N’Sakala’nın ortasında Mensah’ın ceza sahası içinden gelişine şutu auta çıktı.
65’inci dakikada sol kanattan Alberk’in ortasında Doğan’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
80’inci dakikada ceza sahası dışından Larin'in şutu üstten auta çıktı. 
85’inci dakikada Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Necip’in aşırttığı topta Larin arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
88’inci dakikada Güven’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer’den dönen topta Larin meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, Selim topu çizgiden çıkardı. 
Mücadeleyi Beşiktaş 1-0’lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.


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