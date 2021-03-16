Kupada ilk finalist Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.
Beşiktaş: 3 - Başakşehir: 2
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i eledi, Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 2. yarıda 2 gol atan Başakşehir skoru 2-2 yaptı. Maç uzatmaya gitti. Uzatmada golü bulan Beşiktaş finalist oldu.
7. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal’ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci’den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0
21. dakikada N’Koudou’nun pasını alan Ghezzal’ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.
22. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N’Koudou’ya çıkardı. N’Koudou’nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0
35. dakikada Hasan Ali’nin pasını alan Demba Ba’nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.
42. dakikada Hasan Ali’nin pasında, Ndayishimiye’nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.
45+2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
7. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal’ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci’den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0
21. dakikada N’Koudou’nun pasını alan Ghezzal’ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.
22. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N’Koudou’ya çıkardı. N’Koudou’nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0
35. dakikada Hasan Ali’nin pasını alan Demba Ba’nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.
42. dakikada Hasan Ali’nin pasında, Ndayishimiye’nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.
45+2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
2.YARI GOLLER GELDİ
60. dakikada Deniz Türüç, kaleciden dönen topu ağlara yolladı. 77. dakikada ikinci yarı oyuna giren Giuliano skoru 2-2 yaptı. 85. dakikaa Larin pozisyon buldu. 90. dakikada Atiba karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye teslim etti. Maç uzatmalara gitti.
102. dakikada Larin Beşiktaş'ı öne geçirdi: 3-2.
Maçı da kazanan Beşiktaş kupada finale çıktı. Lİgdeki maç da 3-2 bitlmişti.
Stat: Vodafone
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Beşiktaş: Utku xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xxx, Rıdvan Yılmaz xx (N'Sakala), Josef xx, Ghezzal xxx (Hasic), Dorukhan Toköz xx (Ljajic), Oğuzhan Özyakup xx (Atiba), N’Koudou xx, Aboubakar xx (Larin)
Yedekler: Ersin, Montero, N’Sakala, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Atiba, Necip, Ljajic, Larin, Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Ömer Ali x, Ponck x, Epureanu x, Hasan Ali x, Tolga Ciğerci x, Ndayishimiye xx, Visca x, Berkay xx, Deniz Türüç xx, Demba Ba x (Giulino) (Aleksic) (Crivelli)
Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Duarte, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Aleksic, Azubuike, Giuliano, Crivelli
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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