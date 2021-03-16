Kupada ilk finalist Beşiktaş

16 Mart 2021 Salı, 20:14

Beşiktaş: 3 - Başakşehir: 2

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i eledi, Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 2. yarıda 2 gol atan Başakşehir skoru 2-2 yaptı. Maç uzatmaya gitti. Uzatmada golü bulan Beşiktaş finalist oldu.

7. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal’ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci’den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada N’Koudou’nun pasını alan Ghezzal’ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.

22. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N’Koudou’ya çıkardı. N’Koudou’nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

35. dakikada Hasan Ali’nin pasını alan Demba Ba’nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

42. dakikada Hasan Ali’nin pasında, Ndayishimiye’nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.

45+2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

2.YARI GOLLER GELDİ