Sivas-Antalya maçında gol geldi

DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 1

İHA
11 Şubat 2021 Perşembe, 18:51
Sivas-Antalya maçında gol geldi
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırlıyor.
34. dakikada Uğur’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu rahat bir şekilde kontrol etti.
36. dakikada Max’ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta Samba’nın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Orgill yerde kaldı, verilen penaltıyı Fredy gole çevirdri: 0-1.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Osman Gökan Bilir xxx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Samsa xx, Robin xx, Ahmet xx, Cofie xx, Kerem xx, Fayçal xx, Max xx, Erdoğan xx, Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Felix, Boyd, Ninga, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
FTA Antalyaspor: Boffin xx, Pereira xx, Eren xx, Doğukan xx, Nuri xx, Orgill xx, Fedor xx, Ribeiro xx, Silva xx, Gökdeniz xx, Bünyamin xx
Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Podolski, Serdar, Drole, İmeri, Hakan, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Dk 62 Fredy (p)(Antalya)


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