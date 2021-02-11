Sivas-Antalya maçında gol geldi
DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırlıyor.
34. dakikada Uğur’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu rahat bir şekilde kontrol etti.
36. dakikada Max’ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta Samba’nın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
62. dakikada Orgill yerde kaldı, verilen penaltıyı Fredy gole çevirdri: 0-1.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Osman Gökan Bilir xxx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Samsa xx, Robin xx, Ahmet xx, Cofie xx, Kerem xx, Fayçal xx, Max xx, Erdoğan xx, Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Felix, Boyd, Ninga, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
FTA Antalyaspor: Boffin xx, Pereira xx, Eren xx, Doğukan xx, Nuri xx, Orgill xx, Fedor xx, Ribeiro xx, Silva xx, Gökdeniz xx, Bünyamin xx
Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Podolski, Serdar, Drole, İmeri, Hakan, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Dk 62 Fredy (p)(Antalya)
En Çok Okunan Haberler
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Boğaziçi eylemleri ev hapsi de tanımadı
- Faşistler uzaya uçtu da neden tutunamadı?
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor
Video Haberler
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
En Çok Okunan Haberler
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Boğaziçi eylemleri ev hapsi de tanımadı
- Faşistler uzaya uçtu da neden tutunamadı?
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor