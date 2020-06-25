Küpkaya Kanyonu’na ulaşım yolu tamamlandı
Türkiye’nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Ordu’nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu’na ulaşımı sağlayan yürüyüş yolu tamamlandı.
Çalışmalar sırasında doğaya zarar vermemek için demir ve beton kullanılmadı. Yol sadece doğal taşlarla oluşturuldu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Küpkaya Kanyonu, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir doğa harikası. Macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Olta ile balık da avlanabilen kanyon, sıcak havalarda serinlemek isteyenlere de olanak sağlıyor” diye konuştu.
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