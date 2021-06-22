Kuraklık 40 yaşındaki fıstık ağacını kuruttu

22 Haziran 2021 Salı, 14:15

CHP Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Gaziantepli fıstık üreticileriyle buluştu. Nizip’teki Günaltı köylüleri yaklaşık 20 yıldır sulama kanalları yapılmayan Birecik Barajı’ndan faydalanamadıklarını, bu nedenle antepfıstığı ağaçlarının kuruduğunu anlattı.





“GELİRİMİZ SIFIR”

Üniversite mezunu genç çiftçi, “Şu an burada çiftçilik yapıyorum. Elektriği açtığım an bostan yetiştirmeye çalışıyoruz. Satış yok zaten. Bir liradan patlıcan satıyoruz. Fatura geliyor, 700-800 lira. Yaşım 26, ne evlilik gibi bir planım var. Hiçbir şey düşünemiyoruz yani. Gelirimiz sıfır şu anda” dedi.

“KUYU SUYUM BARAJ SUYUNDAN DAHA UCUZ”

Bir diğer vatandaş ise “Bizim 2004’ten sonra buraya su verilmeye başlandı. Su verildi ama kimse sudan faydalanmadı. Biz bu sene bir ay 20 gün bile su vermedik. Rica ettik bize 1 saat bile su vermediler. Kuyudan götürdüğüm suyla bu su arasında yüzde 50 fark var. Benim kuyumun suyu bundan daha ucuz” diye konuştu.

"ÇİFTÇİ CİDDİ ANLAMDA KIZGIN"

Sarıbal ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burası Birecik Barajı. Enerji üretimi yüzde 74 ama ne yazık ki GAP 18 milyon dönüm arazi sulaması gerekirken 5 milyon dönümü bile sulamaz durumda. Barak Ovası ne yazık ki arkadaşlarımızın gayretiyle aklı ve bilimi kullanarak kapalı sistemle, bir tek göletle 37 bin dönüm sulanıyor. Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinin yaşadığı kuraklık ne yazık ki iktidarların GAP’a gerekli önemi vermemeleri, gerekli kaynağı aktarmamalarından kaynaklanmaktadır.

Böylesi kurak bir sezonda su verilmiyor. 20 yıldır hala tamiratı sürüyor. Şimdi yeniden izolasyon döşemeye çalışıyorlar. Çiftçi ciddi anlamda kızgın. Ne zaman bu suya kavuşacağız diyorlar. Devletin kendi getirdiği su fiyatı çiftçinin kendi olanaklarıyla getirdiği su fiyatının iki katı. Olacak şey değil. Bugün, bu su derhal verilmeli. Burası Antep fıstığının merkezi bu insanların başka geçimi yok. Ayrıca Antep fıstığı bir yıl, var bir yıl yoktur. Böyle bir kurak olduğunda sulanmadığında bu kurak ve sıcaktan dolayı yok sezonu ikiye üçe çıkıyor”

“40 YAŞINDAKİ FISTIK AĞACI KURUDU”

Dokuzyol köyünden bir fıstık üreticisi ise 40 yaşındaki fıstık ağacının kuruduğunu söyleyerek, “Üç yıldır borçluyuz. En azından faizlerin silinerek borçlarımızın yapılandırılmasını istiyoruz. Çiftçiliğimizi sürdürebilmemiz için. Yoksa ekemeyeceğiz, üretemeyeceğiz. Geçen yıl 2 bin 500 liraya aldığımız DAP gübresi şu an 5 bin 700 lira. Mazot geçen yıl 4 bin liraydı şu an 7 bin küsur. Çiftçinin girdileri çok yüksek” dedi.

Sarıbal ise hükümetin bütçeden çiftçilere ayırdığı destekleme kadar çiftçinin mazota bir yılda 22 milyar lira ödediğini belirterek şunları söyledi:

“40 yaşındaki bir ağaçtan bahsediyoruz. Zaten bunun 7-8 yılı onu yetiştirmekle geçiyor. Nerenin hükümetisiniz? Su var çiftçi kullanamıyor. Kuraklık var, ağaçlar ölüyor. Gübre bir yılda yüzde 100 fiyat almış. Mazot sadece son 20 günde 70 kuruş zam almış. Dönüm başına kuraklıktan kaynaklı zararı giderecek en az bir 250 lira dekara destek bekliyor. Yoksa bu çiftçi tarlayı satacak ya da bu 40 yaşındaki ağacı söküp başka bir yere gidecek”