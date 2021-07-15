Kuran kursunda kapıya asılı bulunan çocuk yaşam savaşını kaybetti
Kuran kursunda tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz, yaşam savaşını kaybetti.
Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz tarihinde tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz, yaşam savaşını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, burada kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk edilmişti. Gazetemizin duyurduğu haberin ardından günlerce komada kalan çocuğun ailesi, “Çocuğun boyu ile kapı kolu arasında baya fark var. Kapı kolu yüksekliği 1 metre bile değil. O kemerin payı da var. Otursanız bile yere değersiniz” diyerek olayı şüpheli bulduklarını söylemişti.
Muş’taki yetkililerle de görüştüklerini anlatan aile, “Psikolojik bir sorunu var mı diye sordum. ‘Bir sorunu yoktu, arkadaşlarıyla bir kavgası yoktu’ dediler. Adli bir olay olduğu için soruşturma aşamasında şüpheli bir durum var. Doktorlara sorduğumda ‘bir çocuk suya atlarsa, balkonda atlarsa bir intihar şekli olur. Çünkü bu ani yapılan bir şey’ dediler. Ama çocuğun böyle bir şeyi tasarlaması şüpheli geldi. Doktorlara da şüpheli geldi” ifadelerini kullanmıştı.
‘AÇIĞA ÇIKARILSIN’
Mehmet Halit Yavuz’un ölüm haberiyle yıkılan aile, “Ne olduğunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir ihmal varsa ya da bir suç varsa bu açığa çıksın, sorumlular yargılansın istiyoruz” dedi.
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