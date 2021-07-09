Kurban Bayramı kaç gün olacak?

09 Temmuz 2021 Cuma, 16:14

Kurban Bayramı yaklaşırken, 'Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?' ve 'Kurban Bayramı tatili uzayacak mı?' sorusu gündemde yer almaya başladı. Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, "Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusu soruluyor



KURBAN BAYRAMI 19 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Takvimine göre ise Kurban Bayramı'nın arife günü 19 Temmuz Pazartesi günü olacak. Bayram 20 Temmuz'da başlayıp, 23 Temmuz cuma günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI 11 GÜN OLACAK MI?

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin 15 Temmuz'la birleşerek 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Ancak bayram tatilinin 11 gün olması için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ARİFE VE BAYRAM TARİHLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.





İşte Kurban Bayramı tarihleri...





Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi





Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı





Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba





Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe





Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma