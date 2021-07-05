Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında gündem aşılama takviminin yanı sıra turizm, dış politikadaki gelişmeler ve Kurban Bayramı'nın Pazartesi günü ile birleştirilmesi de gündemde olacak.
Erdoğan'ın saat 15.00'te başlayacak toplantı sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda aşılama çalışmaları, bundan sonra atılacak adımlar ve günlük olarak 5 binin altına inen koronavirüste vaka sayılarının seyri ele alınacak.
YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE
Buna bağlı olarak turizm sektöründeki gelişmeler, otellerde alınan tedbirler ve düşen vaka sayılarına bağlı olarak Türkiye'ye daha çok gelmesi beklenen turist sayısının artmasıyla alınabilecek yeni tedbirler gündemde olacak.
AFGANİSTAN SÜRECİ
Kabinede ayrıca, dış politikadaki gelişmeler ve ABD'nin çekilmesiyle Türkiye'nin daha fazla görev alması beklenen Afganistan süreci ana konulardan biri olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
Toplantıda 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek olan Kurban Bayramı'nın Pazartesi günü ile birleştirilmesi de gündemde olacak.
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