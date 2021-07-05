Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:35

Erdoğan'ın saat 15.00'te başlayacak toplantı sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda aşılama çalışmaları, bundan sonra atılacak adımlar ve günlük olarak 5 binin altına inen koronavirüste vaka sayılarının seyri ele alınacak.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE



Buna bağlı olarak turizm sektöründeki gelişmeler, otellerde alınan tedbirler ve düşen vaka sayılarına bağlı olarak Türkiye'ye daha çok gelmesi beklenen turist sayısının artmasıyla alınabilecek yeni tedbirler gündemde olacak.

AFGANİSTAN SÜRECİ



Kabinede ayrıca, dış politikadaki gelişmeler ve ABD'nin çekilmesiyle Türkiye'nin daha fazla görev alması beklenen Afganistan süreci ana konulardan biri olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ



Toplantıda 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek olan Kurban Bayramı'nın Pazartesi günü ile birleştirilmesi de gündemde olacak.