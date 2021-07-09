Kurban Bayramı kaç gün? Bayram tatili uzadı mı?

09 Temmuz 2021 Cuma, 12:31

Kurban Bayramı yaklaşırken, 'Kurban Bayramı ne zaman?' ve 'Kurban Bayramı tatili uzayacak mı?' sorusu gündemde yer almaya başladı. Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, Kurban Bayramı herhangi bir yasak olmaksızın idrak edilecek.

Takvimine göre ise Kurban Bayramı'nın arife günü 19 Temmuz Pazartesi günü olacak. Bayram 20 Temmuz'da başlayıp, 23 Temmuz cuma günü sona erecek.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin 15 Temmuz'la birleşerek 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Ancak bayram tatilinin 11 gün olması için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ARİFE VE BAYRAM TARİHLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.

İşte Kurban Bayramı tarihleri...



Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı



Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba



Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe



Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma