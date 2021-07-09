Kurban Bayramı kaç gün? Bayram tatili uzadı mı?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayramın ve bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak edilmeye başlandı. Geçen sene Temmuz ayının sonunda başlayan ve 4 gün boyunca devam eden bayram tatilinin bu sene artması bekleniyor. Peki Kurban Bayramı kaç gün? Bayram tatili uzadı mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken, 'Kurban Bayramı ne zaman?' ve 'Kurban Bayramı tatili uzayacak mı?' sorusu gündemde yer almaya başladı. Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, Kurban Bayramı herhangi bir yasak olmaksızın idrak edilecek.
Takvimine göre ise Kurban Bayramı'nın arife günü 19 Temmuz Pazartesi günü olacak. Bayram 20 Temmuz'da başlayıp, 23 Temmuz cuma günü sona erecek.
Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin 15 Temmuz'la birleşerek 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Ancak bayram tatilinin 11 gün olması için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ARİFE VE BAYRAM TARİHLERİ
Bu yıl Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.
İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
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