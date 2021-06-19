Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ açıklandı

2021 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 01:32
Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ açıklandı
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Kurban işlemi; park, cadde, meydan gibi yerlerde uygulanmayacak. Uygulama yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek.

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