Yargıtaya iki yeni üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Eski HSK Başkanvekili Yılmaz ve üyesi Şahin'in Yargıtaya seçilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 01:43
Yargıtaya iki yeni üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ile eski üyesi Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliklerine seçilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Genel Kurulu, oylama sonucunda 7 Haziran 2021'de Yılmaz ve Şahin'i Yargıtay üyeliğine seçmişti.


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