Yargıtaya iki yeni üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Eski HSK Başkanvekili Yılmaz ve üyesi Şahin'in Yargıtaya seçilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ile eski üyesi Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliklerine seçilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK Genel Kurulu, oylama sonucunda 7 Haziran 2021'de Yılmaz ve Şahin'i Yargıtay üyeliğine seçmişti.
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