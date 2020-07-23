Kurban satış ve kesiminde Covid-19 önlemlerine dikkat!

23 Temmuz 2020 Perşembe, 15:06

İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde alınacak önlemler kapsamında Kurban Bayramı’nda da bir dizi önlem alındığını kaydetti.

KASAPLARA COVİD-19 SALGINIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLMELİ

Söz konusu tedbirlerin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” adlı kılavuzda belirlendiğini belirten Rüştü Uçan, bu önlemlere uyulmasının önemli olduğunu kaydetti. Rüştü Uçan, “Buna göre, hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere Covid-19 salgını ile ilgili eğitim verilmesi, buralarda kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması, güvenlik mesafesine uyulması ve maske takılması gerekmektedir” dedi.

MASKE TAKILMASI İSTENİYOR

Rüştü Uçan, söz konusu kılavuzda, hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde Koronavirüsle mücadele konusunda gerekli uyarıların bulunduğu tabelaların asılmasının istendiğini belirterek “Bu tabelalarda güvenlik mesafesine uyulması, maske takılması ve temizlik hijyenine dikkat edilmesi gibi bilgilerin bulunması istenmiştir” dedi.

Bu kurallara dikkat!

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Sağlık Bakanlığınca, kurban satış alanlarına ilişkin önlemlerin şöyle sıralandığını kaydetti:

Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalı;

Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Covid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalı;

Hayvan satış alanlarına ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan müşteriler içeri alınmamalı;

Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmelidir; vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar içeri alınmamalı;

Müşteriler, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılmalı;

Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalı. Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiği kullanması sağlanmalı. Bütün kullanım alanlarda (bekleme, dinlenme) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme ve ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler hazırlanmalı;

Bu tesislerdeki yeme-içme alanları Covid-19 kapsamında restoran, lokanta, kafelerde alınması gereken önlemlere uyulmalı;

Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmalı. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmalı;

Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulmalı. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalı. Hayvan satış alanı içerisinde seyyar satıcı dolaşmamalı. Hayvan satış alanı yakınında hizmet veren büfe, bakkal ve kahvehaneler COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlere uymalı;

Hayvan satış alanlarının düzenlenmesi ve çevre temizliğinde “Kurban Bayramı’nda Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Mevzuata” uygun hareket edilmelidir.”

ACEMİ KASAP UYARISI

Her Kurban Bayramı’nda gündeme gelen acemi kasaplara da dikkat çeken Rüştü Uçan,kurban kesiminin mutlaka uzman kasaplar tarafından uygun aletlerle yapılması gerektiğini vurguladı. Rüştü Uçan, “İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, işinde uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı! Kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bunları her sene bilemelisiniz. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir” uyarısında bulundu.

KESİM YERLERİNDE BU KURALLARA UYULMALI

İş Güvenliği Öğretim Görevlisi İş Hijyenisti Mustafa Cüneyt Gezen ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” isimli kılavuzda hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde alınması gereken önlemlerin ise şu şekilde sıralandığını söyledi: