Kurdaki artışın ardından banka yöneticileriyle toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben banka yöneticileriyle son gelişmeleri görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 20:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK'nın ev sahipliğinde banka yöneticileriyle bugün son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

Toplantıda normalleşme döneminde atılacak likidite adımları görüşülecek.

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