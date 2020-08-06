Kurdaki artışın ardından banka yöneticileriyle toplantı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben banka yöneticileriyle son gelişmeleri görüşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK'nın ev sahipliğinde banka yöneticileriyle bugün son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.
Toplantıda normalleşme döneminde atılacak likidite adımları görüşülecek.
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