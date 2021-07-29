Küresel çöküş senaryosu: Ayakta kalabilecek ülkeler belirlendi
Küresel ölçekte yaşanabilecek bir çöküşe karşı ayakta kalabilecek ülkeler belirlendi. The Guardian’ın haberine göre, ılıman iklimler ve düşük nüfus yoğunluklarına sahip adalar, ilk beşte yer aldı.
İngiltere’de gerçekleştirilen araştırma kapsamında, küresel ölçekte gerçekleşecek olası bir toplumsal çöküşte ayakta kalabilecek ülkeler belirlendi.
Anglia Ruskin Üniversitesi, Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü taarfından gerçekleştirilen çalışmada şiddetli bir finansal kriz, iklim krizinin etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir salgın veya bunların bir kombinasyonun çöküşü tetikleyebileceği belirtildi.
Araştırmada Yeni Zelanda, İzlanda, Birleşik Krallık, Tazmanya ve İrlanda, olası bir küresel çöküşte ayakta kalabilecek yerler olarak belirlendi.
İLK BEŞTE YER ALDILAR
Böylesi bir çöküşe karşı en dirençli olabilecek yerler, halkları için gıda üretme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekelerini ayakta tutma ve üretimin bir kısmını sürdürme becerileri üzerinden belirlendi. Ilıman iklimler ve düşük nüfus yoğunluklarına sahip adalar ilk beşte yer aldı.
Bilim insanlarından Prof. Aled Jones, bu sonuca şaşırmadıklarını belirtti. Jones, karmaşık toplumlara sahip büyük ada ülkelerinin 'dirençli' olmasının doğal olduğunu vurguladı.
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