Küresel siber soğuk savaş kapıda!

23 Aralık 2020 Çarşamba, 12:26

Geçtiğimiz günlerde, üzerinde pek de durulmayan bir takım organize siber saldırı haberleri uluslararası kamuoyunun gündemine girdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, söz konusu saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Amerikan hükümeti durumun farkında; sorunu tanımlamak ve çözmek için de gerekli adımları atmakta" ifadelerine yer verdi.

Saldırganların ulusal güvenlik, ticaret, savunma ve diğer pek çok kritik alandaki önemli bilgi ve verilere ulaşmayı hedeflediklerine inanılıyor. Öte yandan Rus makamları, saldırılardaki rollerine yönelik iddiaları reddediyor.

POMPEO: SORUMLUSU RUSYA

Önce Amerikan basını, ardından da ABD resmi makamları, Ticaret ve Savunma Bakanlıklarına yönelik saldırıların sorumlusu olarak, Rusya hesabına çalışan siber korsanları işaret etti. Onlara göre, "hükümetin ve hükümetle ilişkili isimlerin bilgilerini korumakla mükellef güvenlik araçlarını ele geçirdiği" ileri sürülen saldırıların ardında, 'APT29' isimli Rus siber saldırı grubu vardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'ye karşı gerçekleştirilmiş en kötü siber casusluk faaliyeti" olarak tanımladığı saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu öne sürdü.

Soruşturmanın devam ettiği saatlerde, İsrail'de de 40 şirkete siber saldırı düzenlendiği iddiası gündeme geldi.

BİDEN'DAN 'MİSİLLEME' MESAJI

Wilmington'da Amerikan halkına Noel ve yeni yıl mesajı vermek için açıklamalarda bulunan ABD'nin, 20 Ocak'ta göreve başlamaya hazırlanan seçilmiş Başkanı Joe Biden, görevdeki başkan Donald Trump'ı ABD'deki federal kurumlara yönelik siber saldılar konusunda ihmalkar davranmakla eleştirdi ve görevi devralır almaz siber saldırılara karşı çeşitli adımlar atılacağını söyledi.

Trump yönetimini siber saldırıları ciddiye almamakla suçlayan Biden, ''Bu saldırı Trump görevdeyken ve görmezden geldiği bir zaman gerçekleşti. Trump, saldırıyı ciddiye almasa bile, ben alacağım. Başkan Trump'ın tutumu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu başkan saldırılardan kimin sorumlu olduğunu bile henüz saptamadı" dedi.

ABD YANIT VEREBİLİR

Reuters’e konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin, Moskova'ya yönelik izleyeceği sert adımların içinde mali yaptırımların yanı sıra Rusya'nın siber altyapısına yönelik saldırıların da olabileceğini söyledi.

Bugüne dek elde edilen verilere göre saldırganlar, Texas merkezli bir bilişim şirketi olan SolarWinds’in geliştirdiği yazılıma müdahale ederek, bazı kritik kurumların sistemlerine erişim sağlamayı başardı. Ancak saldırganların hangi bilgilere ulaştıkları kamuoyuna açıklanmadı. Saldırıların ise kurumlara zarar vermekten çok veri çalmak için kullanıldığı öngörülüyor. Uluslararası kamuoyu ise bu duyduklarımızın, 'küresel siber soğuk savaş'ın ayak sesleri olduğunu söylüyor...