Kürşat Ayvatoğlu 'pudra şekeri' demişti; gerçek ortaya çıktı

27 Temmuz 2021 Salı, 09:34

Lüks bir otomobilin içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan, ifadesinde "Kokain değil, pudra şekeriydi" diyen eski AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'ndan alınan kan, kıl ve idrar örnekleriyle ilgili ön inceleme raporu tamamlandı. Rapor, soruşturma dosyasına eklendi.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; Adli Tıp'ın raporuna göre; Ayvatoğlu’ndan alınan numunelerden “uyuşturucu maddesi” çıktı. Savcılık, Ayvatoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlıyor.

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Ayvatoğlu’nun alınan ilk ifadesinde “Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım” şeklindeki sözleri büyük yankı yaratmıştı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Şüpheli Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinde kokain kullandığını kabul eden Ayvatoğlu, yakın dönemde uyuşturucu kullanmadığını öne sürmüş, görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğunu savunmuştu. Savcılık ise ev hapsi kararı verilen Ayvatoğlu’nun doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için kan, kıl ve idrar örnekleri aldırmıştı.

ADLİ TIP ‘KOKAİN’ DEDİ

Adli Tıp Kurumu, gönderilen numuneler üzerindeki incelemesini tamamladı. Yapılan incelemede Ayvatoğlu’ndan alınan örneklerde son 6 ay içinde uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular edildi. Rapor, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Raporu dosyaya delil olarak koyan savcılık, Ayvatoğlu hakkında dava açmaya hazırlanıyor. İddianamenin yazımına başlayan savcılığın Ayvatoğlu hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyeceği belirtildi.