Kurşunla tehdit edilen boksör Ünsal Arık'tan ilk açıklama

16 Ağustos 2020 Pazar, 15:33

Almanya'da yaşayan, Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, kimliği belirsiz kişiler tarafından, zarf içinde arabasının camına bırakılan ‘kurşunlu tehdit mektubu’ ile ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Arık, tehditle ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün arabanın camında bir zarf vardı, zarfın içinde bir kurşun. Selamınızı aldım helal olsun..." ifadelerini kullanmıştı.

“DİYANET’İ ELEŞTİRDİM, KURŞUNLA TEHDİT EDİLDİM”

Arık, olayın muhtemel sebeplerine ilişkin olarak, “Bu hafta Alman gazetelerine, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hakkındaki düşüncelerimi söyledim. Bu kapsamda, söz konusu kuruma bağlı camilerde dinden çok siyaset yapıldığını; Erdoğan iktidarının buralara müdahalelerde bulunduğunu; Diyanet’in ise artık eski Diyanet olmadığını belirttim ve bunun üzerine söz konusu tehdit mektubunu aldım” dedi.

Kişisel olarak şüphelendiği biri olmadığının altını çizen Arık, olayı gerçekleştirenlerin, “Erdoğan ve AKP’ye sempati duyan kişiler olduğuna yüzde yüz eminim” dedi.

“KİMSE BENİ SATIN ALAMAZ”

Daha önce de tehditler aldığını ifade eden Arık, ancak bu defa arabasının camına iliştirilmiş bir zarfın içindeki kurşunla karşılaştığını ve bunun sıradan bir tehdit olmadığını belirtti. Arık konuya ilişkin olarak, “Evet, çok sık tehdit alıyorum, en çok da sosyal medya üzerinden ama onları çok da fazla ciddiye almıyorum” dedi.

Arık ayrıca, “Hak, hukuk, adalet ve insan hakları için mücadele veriyorum, bu sebeple korkum yok. Kimse beni parayla satın alamaz, ben şerefimi ve namusunu sokakta bulmadım...” dedi.

“GÖZLERİM SOKAKLARDA”

Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Arık, “Henüz şikayet etmedim. Gözlerim sokaklarda, bekliyorum...” dedi. Arık, bu defa rakibinin gözünün önünde olmadığını, bir sokak köşesinde arkasından saldırabileceğini de sözlerine ekledi.

“SESİMİZİ YÜKSELTELİM!”

Şampiyon boksör Arık, kendisini seven ve durumunundan kaygı duyanlar için şu mesajı verdi:

“Bu mücadele sabır gerektiriyor... İyiler, eninde sonunda her zaman kazanır ama önemli olan birlik ve beraberliktir. En başta da söylediğim gibi sabırlı olmak gerekiyor. Karşımızdaki insanlar haksızlık yapıyor, yeri geliyor faul yapıyor, ancak biz ama aynı seviyeye düşmemeliyiz. İlla vurup kırmak gerekmiyor, onlara sayımızı gösterelim, sesimizi yükseltelim...”

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e olan derin sevgi ve bağlılığıyla bilinen boksör Arık, arabasının camına bırakılan bir mektup içindeki kurşunla tehdit edildiğini Twitter hesabından duyurdu.

Bugün arabanın camında bir zarf vardı zarfın içinde bir kurşun. Selamınızı aldım helal olsun



kaderimiz neyse o.... herkese hayırlı günler — Ünsal Arık (@UensalArik) August 16, 2020

Bir süredir AKP'lilerin hedefinde olan Arık, 2014 yılında da üzerinde, “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmış ve bu hareketiyle gündeme damga vurmuştu.