Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Şaşmaz, borçtan yırtamadı
Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın şirketleri Halk Bank’tan alınan kredilerin ödemesini yapmayınca konu davalık oldu. Şaşmaz’ın avukatları, “Kredilerdeki imzalar Şaşmaz’a ait değil” dese de Adli Tıp, “İmzalar Raci Şaşmaz’a ait” dedi.
Halk Bankası, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Holding Anonim Şirketi ile yapımcı Raci Şaşmaz’a ait Enütaş Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ile ödenmeyen krediler nedeniyle davalık oldu.
BirGün’den Uğur Şahin'in haberine göre Şaşmaz’ın avukatları, “Kredilerdeki imzalar Şaşmaz’a ait değil” dese de Adli Tıp, “İmzalar Raci Şaşmaz’a ait” dedi.
BANKA HACİZ BAŞLATTI
İstanbul Fikirtepe’de başlamadan biten projelerin ‘mimarı’ Raci Şaşmaz’ın şirketleri, 2013 yılında Halk Bankası’ndan biri 5 milyon TL, diğeri ise 4 milyon avro tutarlı iki kredi kullandı. Krediler ödenmedi, banka haciz başlattı.
ADLİ TIPTA FARKLI SONUÇ
“Kurtlar Vadisi” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizilerinin yapımcısı Pana Yapım’ın sahibi Raci Şaşmaz’ın avukatları ise kredi sözleşmesindeki imzanın Raci Şaşmaz’a ait olmadığını iddia etti, Adli Tıp’ın incelemesinde ise imzaların Şaşmaz’a ait olduğu tespit edildi.
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