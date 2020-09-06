Kurtulmuş'dan AB'ye 'sopa-havuç' tepkisi

06 Eylül 2020 Pazar, 12:22

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

Ay sonundaki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı "havuç-sopa" yaklaşımıyla ilgili karar alınacağını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu.