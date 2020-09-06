Kurtulmuş'dan AB'ye 'sopa-havuç' tepkisi
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AB'nin Türkiye'ye karşı 'ödül ya da ceza' söylemine başvurmasına tepki gösterdi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."
Ay sonundaki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı "havuç-sopa" yaklaşımıyla ilgili karar alınacağını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu.
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