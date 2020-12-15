Kurtulmuş'tan HDP'nin kapatılması çağrısına yanıt

15 Aralık 2020 Salı, 13:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılmalı" çağrısına AKP'den yanıt geldi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin "HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" çağrısına ilişkin olarak, "Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" açıklamasını yaptı.

Konuk olduğu bir televizyonda, canlı yayında konuşan Kurtulmuş, konuya ilişkin "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD YAPTIRIMLARI

Kurtulmuş, ABD'nin yaptırım kararının da tek taraflı bir karar olduğunu söyleyerek "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" diye konuştu.

Bu tür yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kötü komşu adamı ev sahibi yapar" yorumunu yaptı.

"Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık." diyen Kurtulmuş, "Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

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