Kurtuluş Yolu’na yakışmadı
Atatürk ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere, Havza ilçesine gittikleri yol, 2010’da Ata Yolu olarak anılmaya başlandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırlarına alındıktan sonra 2016’da ismi Kurtuluş Yolu olarak değiştirildi. Yol kenarına Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan ulaşım araçları ve tarım araçları yerleştirildi.
CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar yönetim kurulu üyeleri ile Kurtuluş Yolu’nda inceleme gezisi düzenledi. Telatar, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Samsun Büyükşehir Belediyesi yol kenarlarına Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yörede ulaşım aracı ve tarımın geliştirilmesinde kullanılan araçlar yerleştirilmişse de bu araçlar korunmadıkları için çürümüşler, dökülmüşler adeta hurda niteliğine dönüşmüşlerdir” dedi.
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