Kurulan şirket sayısı yüzde 48.5 azaldı
Ekonomideki sıkıntılara eklenen salgın, ticari hayatı etkilemeye devam ediyor. TOBB’nin dün açıkladığı verilere göre, geçen mayıs ayında kurulan şirket sayısı 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 48.5 azalarak 3 bin 438 adet oldu.
Buna karşın Nisan 2020’ye göre yüzde 22.2 artış oldu. Kapanan şirket sayısı da geçen yılı aynı ayına göre yüzde 41.6 azalarak 513 adet oldu.
Ancak önceki aya göre yüzde 23.3 artış görüldü. Ayrıca yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 3.5 azalarak 34 bin 159, kapanan şirket sayısı da yüzde 3.4 azalarak 4 bin 634 adet oldu.
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