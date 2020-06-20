Kurulan şirket sayısı yüzde 48.5 azaldı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Buna karşın Nisan 2020’ye göre yüzde 22.2 artış oldu. Kapanan şirket sayısı da geçen yılı aynı ayına göre yüzde 41.6 azalarak 513 adet oldu.

Ancak önceki aya göre yüzde 23.3 artış görüldü. Ayrıca yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 3.5 azalarak 34 bin 159, kapanan şirket sayısı da yüzde 3.4 azalarak 4 bin 634 adet oldu.