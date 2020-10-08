Kurulduğu günden bu yana hiçbir iş yapmayan Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Sayıştay raporunda
Sayıştay’ın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 2019 yılı denetim raporuna göre, 2014’te Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, 6 yıl boyunca hiçbir iş yapmadı.
Enstitünün kuruluş amacı, bozulan insan sağlığının düzeltilmesine ve korunmasına katkı sağlamak olarak belirlendi. Enstitüden bu amaç doğrultusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapması beklendi.
Buna karşın söz konusu enstitü, 2014-2017 yılları arasında hiçbir faaliyette bulunmadı. Kuruma bir başkan bile atanmadı. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı, 2017’de “vekâleten” enstitü başkanı olarak görevlendirildi.
Kuruma 2018-2019 dönemi için idari personel atandı. Enstitü, 2018-2019 döneminde sadece Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen iki toplantıda, Enstitü Başkanı tarafından vekâleten temsil edildi. Bunun dışında herhangi bir çalışması olmadı. Öte yandan enstitünün internet sayfasında da kurum çalışmaları ya da üyeleri hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.
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