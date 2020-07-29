Kurultay sonucunda PM’de yaşanan değişiklikler, CHP MYK’yi de etkileyecek

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

CHP’nin 37. olağan kurultayında Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Ünal Çeviköz ve Aykut Erdoğdu’nun Parti Meclisi’ne (PM) girememesi Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yapısını da değiştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde Selin Sayek Böke’ye MYK’de yer vereceği konuşuluyor. Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim için Ali Öztunç, Eğitim Politikaları için ise Yunus Emre’nin ismi dillendiriliyor. Bülent Tezcan ve Ahmet Akın’a da MYK’de görev verilebileceği ifade ediliyor. MYK’de görevlendirmelerin bayram öncesi yapılabileceği iddia ediliyor.

Kurultayın ardından delegenin tercihiyle yeniden şekillenen PM’de Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Ünal Çeviköz ve Aykut Erdoğdu’nun yer almaması MYK’de değişimi de beraberinde getirecek. MYK’nin hem üye sayısının hem de mevcut üyelerinin değişebileceği konusunda farklı görüşler bulunuyor.

ÜYE SAYISI AZALTILABİLİR

MYK bünyesinde oluşturulan genel başkan yardımcılıklarında üye sayısının azaltılabileceği dile getiriliyor. Bu kapsamda mevcut olan 18 üyenin 15’e ya da 12’ye inebileceği iddia ediliyor. Böylece bazı üyelik alanlarının birleştirilebileceği ifade ediliyor. Parti içinde Kılıçdaroğlu’nun MYK’de kadın üye sayısının artmasını istediği bu kapsamda MYK’de 4 olan mevcut kadın üye sayısının artabileceği konuşuluyor.

Bu kapsamda PM’ye giremeyen Ünal Çeviköz’den boşalan Dış İlişkiler için Selin Sayek Böke’nin ismi öne çıkıyor. Aykut Erdoğdu’dan boşalan Sosyal Politikalar için de Böke konuşulan isimler arasında. Yıldırım Kaya’dan boşalan Eğitim Politikaları için Yunus Emre ya da Lale Karabıyık’ın adı geçiyor. Tuncay Özkan’dan boşalan Basınla İlişkiler için Ali Öztunç’un ismi öne çıkıyor.

Muharrem Erkek’in vekâleten yürüttüğü Genel Sekreterlik görevine asaleten atanacağı ya da Hukuk İşleri’ne devam edeceği belirtilirken; Hukuk İşleri için Zeynel Emre’nin de ismi dile getiriliyor. Gamze Akkuş İlgezdi’nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na devam edeceği belirtilirken; Fethi Açıkel’in de Bilim Sanat Kültür Platformu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmesi bekleniyor.

Kurultayda PM’ye giren ve Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı olan Ahmet Akın’a MYK’de görev verilebileceği dile getiriliyor. Bülent Tezcan’ın ismi de yeni MYK için öne çıkıyor. Kurultayda PM’ye giren 7 genç isimden birine de MYK’de görev verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Gençlik Politikaları alanı için görevlendirme yapılması bekleniyor.

PM seçimlerine resmi itiraz süresinin tamamlanmasıyla yapılacak ilk toplantının ardından MYK’nin netleşmesi beklenirken, kulislerde Kılıçdaroğlu’nun resmi itiraz süresinin bitiminin hemen ardından MYK’de görevlendirmeleri yapabileceği de iddia ediliyor. Bu kapsamda MYK’deki görevlendirmelerin bugün ya da yarın açıklanabileceği ifade ediliyor.