Kuşadası ve Didim’de hijyen seferberliği

02 Ağustos 2020 Pazar, 20:30

Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler corona virüsü tedbirleri kapsamında 24 saat esasına göre temizlik çalışması yapmaya özen gösteriyor.

Ekipler aynı zamanda kamusal alanların yanı sıra özel yoğun kullanım alanlarında da dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Şehirde yapılan çalışmalara ek olarak özel tekneyle deniz temizliğine de katkı sağlanıyor.

24 SAAT BOYUNCA GÖREV BAŞINDA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tatile gelen vatandaşları salgına karşı tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutlu bir tatil geçirmeleri için bütün önlemlerimizi alıyoruz.

Ekiplerimiz 24 saat boyunca görev başında. Biz tedbirlerimizi aldık, aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.