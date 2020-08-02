Kuşadası ve Didim’de hijyen seferberliği
Bayram nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası ve Didim’de hijyen önlemleri de artırıldı. Belediye, normalde 120 bin olan nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 700 bine çıkan Kuşadası başta olmak üzere tatil beldelerinde, hijyen kitleri dağıttı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tatile gelen vatandaşları salgına karşı tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyararak, “Biz tedbirlerimizi aldık, aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” dedi.
Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler corona virüsü tedbirleri kapsamında 24 saat esasına göre temizlik çalışması yapmaya özen gösteriyor.
Ekipler aynı zamanda kamusal alanların yanı sıra özel yoğun kullanım alanlarında da dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Şehirde yapılan çalışmalara ek olarak özel tekneyle deniz temizliğine de katkı sağlanıyor.
24 SAAT BOYUNCA GÖREV BAŞINDA
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tatile gelen vatandaşları salgına karşı tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutlu bir tatil geçirmeleri için bütün önlemlerimizi alıyoruz.
Ekiplerimiz 24 saat boyunca görev başında. Biz tedbirlerimizi aldık, aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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